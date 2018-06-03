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Полицейский открыл стрельбу в Берлинском кафедральном соборе, целясь по ногам человека, сообщает Twitter столичной полиции. По информации Bild, пострадали двое. ТАСС в пресс-службе берлинской полиции заявили, что ранен был один человек, а "больше на данный момент сказать нельзя".

Детали инцидента уточняются.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видны полицейские с автоматами. Собор оцеплен.

Берлинский кафедральный собор, построенный на рубеже XIX и XX веков, является одной из наиболее известных достопримечательностей столицы Германии.