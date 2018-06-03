Полицейский открыл стрельбу в Берлинском кафедральном соборе
В мире | 3 июня 2018 года, 19:04
Полицейский открыл стрельбу в Берлинском кафедральном соборе, целясь по ногам человека, сообщает Twitter столичной полиции. По информации Bild, пострадали двое. ТАСС в пресс-службе берлинской полиции заявили, что ранен был один человек, а "больше на данный момент сказать нельзя".
Детали инцидента уточняются.
В социальных сетях опубликованы видео, на которых видны полицейские с автоматами. Собор оцеплен.
#berlin #berlinerdom pic.twitter.com/m5G4fYQRRk— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018
Берлинский кафедральный собор, построенный на рубеже XIX и XX веков, является одной из наиболее известных достопримечательностей столицы Германии.
Источник: Коммерсант.ру