На побережье Таиланда от рвоты умер наглотавшийся пакетами дельфин (4)
На юге Таиланда умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, сообщили местные власти.
Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.
Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу.
Недавние исследования показали, что количество различных изделий из пластмассы в океане утроится за следующие десять лет, если не предпринимать никаких действий.
Таиланд - крупный потребитель пластиковых мешков. Правительство объявило в мае о намерении ввести дополнительный налог на них.
Считается, что эти мешки ежегодно приводят к смерти сотен обитателей океана.
Небольшой черный дельфин (его другие названия - кит-пилот, круглоголовый кит или гринда) был найден в понедельник в канале На-Тап.
Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.
Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.
Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.
"Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли", - сказал он.
Гринды или черные дельфины могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн.
Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.
Эти страны, которым Бог дал шикарные моря и пляжи, все в грязи утонули, кого ни возьми. Что Мексика, что Чили, что Аргентина, острова из пластика плавают в океане!, - что та степь, где Тайланд и Индия. Да и чего далеко ходить - на грязный Кипр тоже никому не посоветую ехать.
И про Латвию, - если собрать весь мусор по лесам, тоже на остров наберётся, если б не участие добрых л ю д е й в субботниках, тоже давно бы в грязи все утонули.