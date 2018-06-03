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Полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе в воскресенье, стрелял в дебошира, сообщает полиция.

#BREAKING Armed police have cordoned off Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building (BBC) pic.twitter.com/oQbRWhxO4d — News This Second (@NewsThisSecond) June 3, 2018

"В Берлинском кафедральном соборе наш коллега в начале пятого выстрелил в дебошира. Он был ранен в ногу", — сообщила полиция в Twitter.

СМИ сообщили, что ранение также получил полицейский.