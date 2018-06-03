Полиция назвала причину стрельбы в Берлинском кафедральном соборе

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В мире | 3 июня 2018 года, 20:44

Полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе в воскресенье, стрелял в дебошира, сообщает полиция.

"В Берлинском кафедральном соборе наш коллега в начале пятого выстрелил в дебошира. Он был ранен в ногу", — сообщила полиция в Twitter.

СМИ сообщили, что ранение также получил полицейский.

Источник: РИА Новости
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