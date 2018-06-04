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Не менее 48 мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Туниса. Еще 67 человек были спасены береговой охраной, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей страны.

Их судно потерпело крушение около островов Керкенна. Жертвами оказались граждане Туниса и других государств, говорится в заявлении министерства обороны страны. Спасательная операция продолжается.

Тунис все чаще используют в качестве точки отправки мигрантов в Европу, объясняет Reuters. По данным властей Туниса, на судне находились не менее 180 человек. Около 80 из них — граждане других африканских стран. Один из выживших рассказал, что капитан покинул судно после того, как оно начало тонуть, чтобы избежать ареста.

"Я выжил, продержавшись за балку в течение девяти часов", — сказал он.

Согласно данным Международной организации по миграции на 30 мая, в этом году более 32 тысяч мигрантов добрались до Европы морским путем. Около 660 человек погибли. В октябре при столкновении судна с мигрантами с военно-морским кораблем Туниса погибли не менее 44 человек.

Фото: pixabay.com