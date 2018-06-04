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Корпорация SpaceX американского миллиардера Илона Маска не сможет в этом году осуществить коммерческий полет вокруг Луны, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, первая космическая турпоездка отложена по меньшей мере до середины 2019 года, однако на деле этот срок может оказаться даже более значительным.

Официальный представитель корпорации Джеймс Глисон подтвердил газете, что запуск действительно отложен. Причины такого решения он не озвучил, но подчеркнул, что SpaceX по-прежнему планирует отправлять туристов в космос. По словам Глисона, интерес к таким путешествиям проявляет множество клиентов компании.

О том, что в этом году SpaceX организует коммерческий полет вокруг Луны, ранее объявил сам Илон Маск. "Мы надеемся устроить несколько подобных миссий. Думаю, что это будет захватывающее мероприятие", - отмечал миллиардер в беседе с журналистами в феврале прошлого года.

Маск также добавил, что подписавшиеся на полет два туриста заплатили за такую возможность серьезные деньги. Их имена он называть не стал, отметив лишь, что "они не из Голливуда" и знакомы друг с другом.

WSJ между тем обратила внимание и на тот факт, что SpaceX планировала на текущий год 28 пусков, однако на данный момент этот показатель снизился на 40 процентов, что отражает резкий спад количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.

Напомним, в 2016 году Илон Маск заявил, что в 2024 году может состояться первый пилотируемый полет к Марсу. Если миссия пройдет успешно, то корабль с экипажем достигнет Марса в 2025 году. Впрочем, весьма вероятно, что и этот запуск будет перенесен на более поздний срок.

Фото: flickr.com/Tom Mous