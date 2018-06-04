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По меньшей мере 25 человек погибли и сотни получили ранения при извержении вулкана Фуэго, расположенного в 40 км к юго-западу от столицы Гватемалы. Вулкан извергается раскаленной лавой, пепел оседает в окрестных селениях.

Точное число погибших пока неизвестно, но скорее всего, их будет больше. Представители спасательных служб говорят, что не могут добраться в некоторые районы. Столичный аэропорт закрыт.

По данным властей Гватемалы, около трех тысяч человек были эвакуированы. В общей сложности на территории, пострадавшей от извержения, проживает более 1,7 млн человек. Власти просят людей держаться подальше от рек, так как по ним идут камни и лава.

По последним данным, поток лавы изменил направление и накрыл город Эль-Родео с населением около 14 тысяч человек и деревню Ла-Либертад в департаменте Сан-Маркос. Сообщается, что многие люди погибли прямо в своих домах.

Президент Гватемалы Джимми Моралес ввел в стране чрезвычайного положения и объявил три дня национального траура.

"Мы думаем, что возможно разрушение по меньшей мере трех районов", - заявил он.

Это извержение, по оценкам экспертов - самое масштабное с 1974 года.