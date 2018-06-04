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В Алабаме (США) заключенный, приговоренный к смертной казни 23 года назад, покончил с собой в камере. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает портал Al.com.

По информации управления исполнения наказаний, 57-летний Джеффри Линн Борден был найден мертвым ночью во время обхода.

Адвокат Бордена Джон Паломби заявил, что в последнее время его подзащитный страдал от психического расстройства и физической боли и не получал должной помощи, хотя сотрудники управления исполнения наказаний знали о проблемах.

Приговор Бордену вынесли в 1995 году за убийство бывшей жены и тестя, совершенное на Рождество в 1993 году на глазах у детей. 10 из 12 присяжных заседателей проголосовали за смертную казнь. Приведение приговора в исполнение было запланировано на октябрь 2017 года, но его отложили и не назначили новую дату.

Фото: flickr.com