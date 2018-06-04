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В США беременная женщина напала с бутербродом на менеджера ресторана фастфуд-сети Subway.

По данным полиции, менеджер услышала шум у прилавка и вышла, чтобы разобраться в происходящем. Как только сотрудница спросила, в чем проблема, разъяренная посетительница бросила в нее сэндвич, дважды ударила кулаком по лицу, а затем швырнула в нее стаканы. Разборки происходили на глазах у изумленных работников и клиентов ресторана.

В полиции нападавшая объяснила совершенное тем, что "весь день провела на жаре и поэтому легко заводилась". Она заявила, что знает менеджера, хотя та утверждает обратное.

В ходе обыска у беременной в сумке нашли девять пакетиков марихуаны. Злоумышленнице предъявили обвинения в побоях, хранении и распространении конопли.

Источник: life.ru