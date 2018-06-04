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Компания Facebook за последние десять лет передала данные пользователей социальной сети как минимум 60 компаниям — производителям устройств. Как сообщает издание New York Times, в их числе Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.

По данным издания, компании смогли получить доступ к данным пользователей после заключения соглашения с социальной сетью.

Как отмечается, такие соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Цукерберга правил защиты данных пользователей, хотя представители Facebook отмечают, что практика обмена данными соответствует политике компании по защите.

Напомним, что ранее личные данные 3 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе. Причиной тому стало приложение с психологическими тестами.

Источник: life.ru