СМИ: Трамп сближает Европу с Россией и Китаем (7)

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В мире | 4 июня 2018 года, 16:39

Европейские лидеры активизируют контакты с Россией и Китаем, чтобы улучшить торговые отношения и надавить на президента США Дональда Трампа, пишет The National Interest.

Это связано с недавним вводом пошлин Трампа на сталь и алюминий для стран ЕС, Мексики и Канады. Такие действия противоречат стратегическим целям, отмечает журнал.

Согласно стратегии нацбезопасности США, которая была опубликована год назад, Соединенные Штаты должны работать над сплочением традиционных союзников и партнеров перед угрозой российской и китайской экспансии.

Однако действия президента США в настоящий момент противоречат указанной доктрине, продолжает издание.

Еще один такой шаг Трампа — это односторонний выход США из иранской ядерной сделки. Такие шаги в долгосрочной перспективе могут привести к дальнейшему трансатлантическому расколу, в котором изолированный Вашингтон будет менее способен противостоять Пекину и Москве, подчеркивает The National Interest.

Между тем, отмечает издание, отношения США и Европы уже вызывают тревогу, но не достигли критической точки. Так, при Трампе США остаются приверженными НАТО и выделяют дополнительные ресурсы для помощи североатлантическому альянсу.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Патриот 2 часа назад
Нет ума, считай калека! Америка понятие относительное. Вот она есть, бабахнут и больше её нет.
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Ага1 час назад
А никто и не заметил, что Европа, как самостоятельная единица, не рассматривается вообще.
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Garik1 час назад
Ничего у Европы не выйдет. Сейчас наша парочка patriot с процедур вернется и грозный окрик из палаты Nr.6 вразумит Европу.
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