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Военные объекты США за рубежом превосходят российские вследствие распада СССР, после которого позиции Москвы резко изменились, пишет американский еженедельник Newsweek.

Например, такие страны, как Польша уже давно не состоят в военном альянсе с Россией, продолжают размешать на своей территории военных из США и НАТО. Помимо этого, в некоторых случаях Россия закрывала военные базы в целях экономии средств, уточняет журнал.

Россия располагает 21 военным объектом за пределами государства, пишет Newsweek со ссылкой на данные российской газеты «Известия». В их число входят мотострелковые дивизии в Армении и Таджикистане; радиолокационные базы и полигон для ракетных испытаний в Белоруссии и Казахстане, аэродромы в Киргизии, Сирии и Армении; а также порты во Вьетнаме и Сирии.

В свою очередь у США более 700 военных баз по всему миру, пишет издание со ссылкой на отчет оборонного ведомства за 2009 год. Из них 13 объектов отнесено к категории «большие», еще 19 — «средние». Однако этот список включает множество мелких объектов, такие как склады, например. Более 600 объектов отнесены к этой категории. Тем не менее, и среди «малых» баз встречаются довольно крупные, отмечает Newsweek. Они расположены в Германии — более тысячи военных и снаряжение, оцениваемое в 20 тыс. частей комплектов вооружения, и в Японии — где более 3 тыс. военных.

В этом смысле Россия уступает США по числу военных объектов за рубежом.

«США по-прежнему являются выдающейся военной державой во всем мире. Однако это не означает, что русские не могут оказывать чрезмерного влияния в той или иной части мира», — говорит экс-помощник замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

По ее словам, статистика не показывает, в каком состоянии находятся военные базы в настоящий момент.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com