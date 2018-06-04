Newsweek сравнил военные базы России и США по всему миру (2)
Военные объекты США за рубежом превосходят российские вследствие распада СССР, после которого позиции Москвы резко изменились, пишет американский еженедельник Newsweek.
Например, такие страны, как Польша уже давно не состоят в военном альянсе с Россией, продолжают размешать на своей территории военных из США и НАТО. Помимо этого, в некоторых случаях Россия закрывала военные базы в целях экономии средств, уточняет журнал.
Россия располагает 21 военным объектом за пределами государства, пишет Newsweek со ссылкой на данные российской газеты «Известия». В их число входят мотострелковые дивизии в Армении и Таджикистане; радиолокационные базы и полигон для ракетных испытаний в Белоруссии и Казахстане, аэродромы в Киргизии, Сирии и Армении; а также порты во Вьетнаме и Сирии.
В свою очередь у США более 700 военных баз по всему миру, пишет издание со ссылкой на отчет оборонного ведомства за 2009 год. Из них 13 объектов отнесено к категории «большие», еще 19 — «средние». Однако этот список включает множество мелких объектов, такие как склады, например. Более 600 объектов отнесены к этой категории. Тем не менее, и среди «малых» баз встречаются довольно крупные, отмечает Newsweek. Они расположены в Германии — более тысячи военных и снаряжение, оцениваемое в 20 тыс. частей комплектов вооружения, и в Японии — где более 3 тыс. военных.
В этом смысле Россия уступает США по числу военных объектов за рубежом.
«США по-прежнему являются выдающейся военной державой во всем мире. Однако это не означает, что русские не могут оказывать чрезмерного влияния в той или иной части мира», — говорит экс-помощник замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.
По ее словам, статистика не показывает, в каком состоянии находятся военные базы в настоящий момент.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com
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