Украинская журналистка: Бабченко запросил за интервью $50 тысяч (5)

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В мире | 4 июня 2018 года, 18:09

Журналист Аркадий Бабченко попросил за интервью $50 тыс. Об этом сообщила главный редактор «Гордон» Алеся Бацман.

По её словам, редактор позвонила Бабченко, чтобы пригласить его на программу, гостем которой он уже был около семи месяцев назад.

«Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?», — робко уточнила Лена. «Долларов» — уверенно произнёс Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится», — написала Бацман в Facebook.

По её словам, когда появилась информация об убийстве журналиста, она организовала сбор денег для его семьи.

«Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору $50 тыс. для Аркадия за интервью», — отметила она.

Сам Бабченко также написал в Facebook, зачем ему нужны деньги.

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Ранее в Верховной раде Украины рассказали о «позоре» главы МИД Украины Павла Климкина из-за дела Бабченко.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

Источник: Russia Today
Комментарии 5
Инфа7 минут назад
Совсем из за наркоты кукушонок уехал у Бабченко?
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Snezhok26 минут назад
хоть бы маты в скрине замазали :)
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Garik25 минут назад
Пуля, даже три, пока что из говна, уже нашли своего хероя! А других для таких и не надобно. Нехай теперьча обтекает.
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