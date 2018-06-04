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Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что Россия потеряет свою территорию до Омска и Томска, если решит напасть на его страну, которая является членом НАТО. Он отмечает, что в случае атаки на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — сказал Ильвес в интервью "Европейской правде".

Впрочем, он считает, что военной угрозы со стороны России для Эстонии сейчас нет, в этом преимущество НАТО. Угроза, по его мнению, состоит в "дискредитации" Эстонии.

Напомним, накануне в Прибалтике стартовали учения НАТО "Удар сабли". В Кремле отметили, что всегда следят за манёврами альянса, а тем более за теми, которые проходят у границ России.

Москва не раз отмечала, что не планирует нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, несмотря на периодически звучащие с Запада громкие заявления.