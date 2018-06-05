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Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным прятаться за кустами во время отдыха. Так он объяснил в интервью австрийским журналистам появление своих фотографий с голым торсом, передает РИА Новости.

В ходе интервью корреспондент спросил, откуда появляются фотографии российского лидера в полуголом виде, которые делаются не папарацци и публикуются на сайте Кремля. «Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — ответил Путин.

Фотографии Путина с рыбалки публиковались в 2007, 2009 и 2017 годах. Журналисты и блогеры предполагали, что снимки были сделаны заранее за несколько лет. Они заметили подозрительное сходство опубликованных в разные годы фотографий. Пресс-секретарь президента отверг эти предположения.

В апреле Путин с голым торсом попал на обложку британского журнала The Spectator.