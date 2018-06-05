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Глава международной сети кофеен Starbucks Говард Шульц уходит в отставку, сообщает пресс-служба компании. По данным New York Times, одной из возможных причин отставки 64-летнего Шульца могло стать его желание участвовать в президентской гонке в США от Демократической партии в 2020 году.

"Я буду думать о множестве вариантов для себя, от филантропии до государственной службы, но я не знаю, что произойдёт в будущем", — заявил Шульц, комментируя свою отставку.

Шульца называют создателем современного Starbucks, он присоединился к сети в 1982 году в качестве директора по операциям и маркетингу и превратил Starbucks в культовый бренд с более чем 28 000 кафе в 77 странах на разных континентах.

Источник: life.ru

Фото: pixebay.com