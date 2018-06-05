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Министр юстиции Греции Ставрос Контонис обвинил Facebook в поддержке нацизма после удаления комментария греческого журналиста Никоса Бойопулоса, от этом сообщили в ведомстве.

Facebook 2 июня удалил статью и заблокировал на сутки страницу журналиста, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. Бойопулос напомнил, что в июне 1941 года за сопротивление оккупантам расстреляли 180 жителей деревни, их дома сожгли.

Канданос объявили мертвой зоной, его запретили восстанавливать. Журналист заявил, что сейчас в Греции идеи национал-социализма возрождает ультраправая партия "Золотая заря".

На заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, проходящем в Люксембурге, греческий министр юстиции Контонис заявил, что введение цензуры со стороны Facebook является неприемлемым средством заглушить как историческую память о зверствах нацистов в Канданосе, так и стремлением скрыть неонацистскую идеологию членов "Золотой зари".

Председатель Совета министров, европейский комиссар Джулиан Кинг выразил мнение, что это очень серьезный инцидент, который немедленно будет расследован комиссией. Министры юстиции других государств-членов ЕС высказались в таком же духе, сообщили в греческом ведомстве.

Источник: ria.ru

Фото: pixebay.com