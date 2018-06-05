Экс-президент США Клинтон написал остросюжетный роман (2)
В мире | 5 июня 2018 года, 11:31
Экс-президент США Билл Клинтон дебютировал в художественной литературе, выпустив совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном роман "Пропавший президент".
Как пишет Press Herald, в центре сюжета книги — глава государства, которому приходится исчезнуть, чтобы предотвратить смертельную кибератаку.
Триллер поступит в продажу уже в ближайшие дни. По словам Паттерсона, большая часть действия разворачивается в Белом доме, откуда президента нужно тайно вывести — здесь и пригодились знания Клинтона.
Билл Клинтон — новичок в беллетристике, однако у него уже есть изданные книги, например, автобиография-бестселлер "Моя жизнь".
Фото из Flickr/Lindsay Beyerstein
Источник: Газета.ru
подробности своих приключений в оральном кабинете
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и как била его бешеная баба с мухой?
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