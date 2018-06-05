В Сингапуре выпустили памятные монеты к встрече Трампа и Ким Чен Ына
В мире | 5 июня 2018 года, 12:19
В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте монетного двора страны.
"Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура", — говорится в сообщении.
Как отмечается, монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.
При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева — флаг КНДР, справа — США.
Фото из Flickr/Gage Skidmore
Источник: Газета.ru