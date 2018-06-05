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В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте монетного двора страны.

"Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура", — говорится в сообщении.

Как отмечается, монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.

При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева — флаг КНДР, справа — США.

Фото из Flickr/Gage Skidmore