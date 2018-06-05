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Проведенное Генетическим фондом Эстонии исследование выявило большую генетическую близость эстонцев к русским, чем к финнам, которых в Эстонии называют родственным народом.

"Выяснилось, что эстонцы генетически намного более близки к русским, чем, например, к финнам", - сообщил портал телерадиовещания ERR во вторник.

Этот результат получен на основе имеющихся на данный момент в базах Генного фонда Эстонии 52 тысяч образцов ДНК. В отмечаемый в стране год 100-летия независимости фонд поставил перед собой амбициозную цель - собрать генетические данные еще 100 тысяч человек.

Интерес к проекту, в ходе которого генные доноры получат свои персональные генные карты, очень высок, прежде всего, среди эстонского населения. Но для полноты картины генетики особо приглашают русскоязычных участников эксперимента.

Планируется, что собранная и проанализированная информация будет интегрирована в медицинские системы. Это позволит донорам узнать больше о рисках для своего здоровья.

С генной картой можно будет ознакомиться через инфосистему E-Tervis (Э-здоровье). "Человек сам сможет войти и посмотреть свои генетические риски и дать согласие, чтобы его врач тоже ознакомился с этой информацией и использовал это в целях лечения и диагностирования заболеваний", - сказал руководитель проекта по сбору данных Эстонского генного фонда Хелене Алавере.

Генным донором может стать любой совершеннолетний житель Эстонии. Он сдает кровь на ДНК и подписывает соответствующее соглашение. Если пациент передумает, то, согласно закону об исследовании генов человека, донор имеет право запретить использовать свой биоматериал.

Фото из Flickr/tk-link