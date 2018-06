В мире |

Известный своими марафонскими заплывами французский пловец Бенуа Лекомт планирует стать первым человеком, который вплавь пересек Тихий океан. Он начал свою многокилометровую дистанцию из Японии, сообщает ВВС.

Проживающий в США 51-летний француз будет плыть по океану по восемь часов в день более шести месяцев. Ночевать спортсмен будет на яхте команды сопровождения. Закончить рекордный заплыв он собирается на западном побережье США.

Лекомт рискует столкнуться в океане с многочисленными опасностями, включая акул, шторм, стаи медуз и экстремально низкие температуры воды. Во время заплыва пловца будут сопровождать на яхте шесть членов его команды. В общей сложности француз планирует преодолеть вплавь девять тысяч километров.

Подготовка Лекомта к заплыву продолжалась более шести лет. Он ежедневно тренировался физически и готовился к тяжелому путешествию морально.

Сопровождающие спортсмена специалисты в ходе плавания изучат уровень загрязнения Тихого океана бытовым и промышленным мусором, влияние экстремальных нагрузок на сердце пловца, а также попытаются установить, как авария на АЭС в Фукусиме повлияла на океан.

Бенуа Лекомт в 1998 году впервые в истории переплыл через Атлантический океан, преодолев 6400 км за 73 дня. Первыми словами добравшегося до суши в конце пути француза были: "Больше никогда".

Однако прошло время, и он решился на новое приключение. Спортсмен рассказывал журналистам, что всего через три-четыре месяца после окончания атлантического марафона он начал обдумывать следующий заплыв на длинную дистанцию.

Для преодоления Тихого океана пловцу понадобятся высокие энергетические затраты, в связи с чем он запасся пищей в расчете 8000 калорий в день. Лекомт будет употреблять сублимированные продукты - много жиров, риса, макаронных изделий и различных супов.

Яхта сопровождения Лекомта оснащена GPS-трекером, все желающие могут отслеживать его путь на сайте пловца.

More than six years of preparations have lead to this moment. Finally really to start my swim across the Pacific Ocean. #theswim #benlecomtetheswim watch the live stream of my departure on @Seeker Facebook. @Discovery pic.twitter.com/TPJlz4tbEY