Французский пловец начал первый в истории заплыв через Тихий океан (2)
Известный своими марафонскими заплывами французский пловец Бенуа Лекомт планирует стать первым человеком, который вплавь пересек Тихий океан. Он начал свою многокилометровую дистанцию из Японии, сообщает ВВС.
Проживающий в США 51-летний француз будет плыть по океану по восемь часов в день более шести месяцев. Ночевать спортсмен будет на яхте команды сопровождения. Закончить рекордный заплыв он собирается на западном побережье США.
Лекомт рискует столкнуться в океане с многочисленными опасностями, включая акул, шторм, стаи медуз и экстремально низкие температуры воды. Во время заплыва пловца будут сопровождать на яхте шесть членов его команды. В общей сложности француз планирует преодолеть вплавь девять тысяч километров.
Подготовка Лекомта к заплыву продолжалась более шести лет. Он ежедневно тренировался физически и готовился к тяжелому путешествию морально.
Сопровождающие спортсмена специалисты в ходе плавания изучат уровень загрязнения Тихого океана бытовым и промышленным мусором, влияние экстремальных нагрузок на сердце пловца, а также попытаются установить, как авария на АЭС в Фукусиме повлияла на океан.
Бенуа Лекомт в 1998 году впервые в истории переплыл через Атлантический океан, преодолев 6400 км за 73 дня. Первыми словами добравшегося до суши в конце пути француза были: "Больше никогда".
Однако прошло время, и он решился на новое приключение. Спортсмен рассказывал журналистам, что всего через три-четыре месяца после окончания атлантического марафона он начал обдумывать следующий заплыв на длинную дистанцию.
Для преодоления Тихого океана пловцу понадобятся высокие энергетические затраты, в связи с чем он запасся пищей в расчете 8000 калорий в день. Лекомт будет употреблять сублимированные продукты - много жиров, риса, макаронных изделий и различных супов.
Яхта сопровождения Лекомта оснащена GPS-трекером, все желающие могут отслеживать его путь на сайте пловца.
More than six years of preparations have lead to this moment. Finally really to start my swim across the Pacific Ocean. #theswim #benlecomtetheswim watch the live stream of my departure on @Seeker Facebook. @Discovery pic.twitter.com/TPJlz4tbEY— Ben Lecomte (@BenLecomteSwim) 4 июня 2018 г.
Источник: newsru.com
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