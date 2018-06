В мире |

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал героем соцсетей после того, как по оплошности пролил кофе в здании парламента страны, а затем сам прибрал за собой, сообщает местный телеканал NOS.

Его корреспондентам удалось запечатлеть весь инцидент от начала и до конца, после чего одна из журналисток Ирин Оствеен выложила видео в Сеть.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ

— Cees Van Beek