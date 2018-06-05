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83-летняя жительница Канады попала под поезд и сильно повредила ногу во время отдыха в Италии. Пока медики пытались помочь пострадавшей, молодой итальянец решил сделать селфи на её фоне. В результате парень прославился на всю страну, но, наверняка, уже успел об этом пожалеть.

Драма разыгралась 26 мая на железнодорожной станции Пьяченца. Пожилая туристка повредила ногу и лежала на рельсах в окружении врачей и полицейских. Это показалось интересным местному жителю, который решил сделать селфи на фоне пострадавшей. Парень не знал, что его самого в этот момент снимает журналист Джорджио Ламбри.

Позже полицейские задержали молодого человека и заставили его удалить селфи с телефона. А вот журналист свой снимок не удалил, а выложил в "Фейсбук" с припиской "Мы окончательно потеряли чувство этики". Фото вызвало бурную реакцию пользователей и вскоре появилось в местных новостях. Позже снимок разместили и крупнейшие мировые СМИ — юноша стал знаменит, но вряд ли он желал такой славы.

Интересно, что под волну общественного осуждения попал и сам Джорджио Ламбри. Некоторые пользователи отметили, что журналист и сам схватился за камеру вместо того, чтобы помешать парню делать селфи. Впрочем, Ламбри отверг все претензии в свой адрес, заявив, что им двигало не праздное любопытство, а чувство долга и профессионализм.