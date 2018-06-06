В мире |

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, привел приписываемую германскому канцлеру Отто фон Бисмарку цитату, сообщает Ouest France.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.

По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".

Ранее источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным".

Как сообщал телеканал BFMTV, французский президент назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры являются ошибкой.

Источник: ria.ru