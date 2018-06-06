Макрон сравнил разговор с Трампом с содержимым сосиски (1)

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В мире | 6 июня 2018 года, 10:17

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, привел приписываемую германскому канцлеру Отто фон Бисмарку цитату, сообщает Ouest France.

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.

По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".

Ранее источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным".

Как сообщал телеканал BFMTV, французский президент назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры являются ошибкой.

Источник: ria.ru

Комментарии 1
Patriot11 минут назад
Mès latviesi ar amerikàniem bùsim kopà jebkurà situàcijà. Vini ir mùsu labàkie draugi un vienìgie, kas reàli garantè mùsu drosìbu. Lai gan pàrliecinàts, ka arì Eiropas lìderi par visu vienosies. Ar Krieviju draudzèties, pèc sìs valsts iebrukuma Ukrainà, negrib neviens.
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