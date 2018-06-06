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Президент России Владимир Путин на один из своих дней рождения выпил водки вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали, И потом мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», - рассказал Путин.

Он назвал Цзиньпина «по-человечески душевным», но при этом «надежным партнером».

«Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств», — отметил президент России.

Источник: tvrain.ru