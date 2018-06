В мире |

Участницы конкурса красоты "Мисс Америка" больше не будут выходить на сцену в купальниках. Изменится и философия конкурса: претенденток на звание самой красивой девушки в США больше не будут оценивать по их физической привлекательности.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование", - заявила в интервью каналу Эй-би-си Гретхен Карлсон, бывшая победительница конкурса, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет.

"Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно", - сказала она.

Элемент конкурса, в котором участницы выходили на сцену в купальниках, будет заменен на серию интервью с претендентками на титул: их будут спрашивать об их увлечениях, уме и о том, как они понимают задачи обладательницы титула "Мисс Америка".

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs