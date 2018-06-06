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Правительство Нидерландов не нашло оснований для привлечения Украины к ответственности из-за крушения самолета компании Malaysia Airlines в 2014 году. Рассматривалась возможная ответственность страны за незакрытое воздушное пространство на территории боевых действий в Донбассе. Об этом сообщается в письме главы голландского МИДа Стефа Блока депутатам Палаты представителей Нидерландов, сообщили «Интерфаксу» в МИД Украины.

«На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT (Объединенная следственная группа — ред.), информации из открытых источников и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства, в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности», — сказано в пресс-релизе.

Правительство Нидерландов считает, что в данный момент дополнительное расследование не нужно и подчеркивает важность сотрудничества с Киевом в рамках уголовного расследования, отметили в МИД Украины.

6 июня в Палате представителей состоятся дебаты по вопросу ратификации между Нидерландами и Украиной соглашения о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с крушением самолета рейса МН17.