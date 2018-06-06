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Первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза, подтвердил Белый дом. Саммит назначен на 12 июня, но многие детали этого дипломатического события века еще не понятны.

Сам Дональд Трамп сказал во вторник, что всё идет гладко. "Налаживается много отношений, идет много переговоров перед поездкой", - заявил президент США репортерам.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила через "Твиттер", что саммит состоится в пятизвездочном отеле "Капелла".

Там состоятся переговоры, а жить Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут, по всей видимости, в других местах.

Трамп, скорее всего, в отеле "Шангри-Ла", который раньше уже принимал американских президентов, а Ким, вероятно, остановится в гостинице "Сент-Реджис Сингапур", сообщает сингапурская газета Straits Times.

Оба этих отеля находятся на главном острове страны, поблизости от известного туристам торгового района Дороги орхидей.

Сентоза - один из 63 островов, составляющих государство Сингапур. Площадь острова всего 500 гектаров.

Сейчас здесь расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове царили пираты, кровопролитие и война.

Сингапур стал известен в XIX столетии как британский порт на морском пути из Индии в Китай. Но и до британского владычества Сингапур был процветающим центром торговли, куда часто наведывались не только купцы, но и пираты.

Сентоза тогда называлась Пулау Блакан Мати, что переводится как "остров на той стороне смерти".

Население состояло в основном из малайцев, китайцев и бугисов - мореплавателей родом с индонезийского острова Сулавеси.

Фото: flickr.com/Donq question