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Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в настоящее время возвращение российской стороны в G8 («большую восьмерку») невозможно. Трансляцию ее ответов депутатам Бундестага ведет Bild.

По словам Меркель, члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением международных норм права.

«…исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила Меркель.

Она добавила, что диалог с российской стороной продолжается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о снижении актуальности формата G8 («большой восьмерки») и увеличении значения G20 («большой двадцатки»).

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.