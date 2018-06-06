Меркель выступила против возвращения России в "Большую восьмерку" (25)

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В мире | 6 июня 2018 года, 16:20

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в настоящее время возвращение российской стороны в G8 («большую восьмерку») невозможно. Трансляцию ее ответов депутатам Бундестага ведет Bild.

По словам Меркель, члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением международных норм права.

«…исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила Меркель.

Она добавила, что диалог с российской стороной продолжается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о снижении актуальности формата G8 («большой восьмерки») и увеличении значения G20 («большой двадцатки»).

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Комментарии 25
Светлана2 часа назад
Ой! Можно подумать, Россия туда рвётся! Смешно. Огромная самостоятельная держава как-нибудь обойдется без компании маленьких феодальных княжеств.
Не пришлось бы ещё на коленях её упрашивать, - ведь кто знает? - жизнь длинная. А Америка наглая.
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Well2 часа назад
Наверное, местечки держат для Латвии и Украины. В самый раз будет . Бо-о-о-ольшая девятка :))))))
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Правильно2 часа назад
Сшп выкинуть, Россию принять, останется - 7.
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