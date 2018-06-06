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Российский актёр Михаил Ефремов предположил, что Россия может уладить отношения с Украиной, если передаст Крымский мост Киеву, пишет svpressa.ru.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — заявил он в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

Кроме того, по его мнению, если Россия на протяжении 15 лет будет бесплатно снабжать Украину газом, это также поспособствует улучшению отношений между странами и позволит «незалежной» «подняться».

Напомним, торжественная церемония открытия автомобильной части моста через Керченский пролив состоялась 15 мая, в ней принял участие президент Владимир Путин.