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Пользователи соцсетей раскритиковали актера Михаила Ефремова за предложение отдать Украине Крымский мост.

Ранее Ефремов в интервью Юрию Дудю высказал мнение, что для того, чтобы "помириться с Украиной", России нужно "отдать" ей Крымский мост. Актер отметил, что, по его мнению, "нам надо разбираться с Украиной именно деньгами".

"Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть Крым простят", — сказал он.

Слова Ефремова вызвали возмущение у пользователей Сети. Так, часть комментаторов посоветовала не воспринимать всерьез заявление артиста, объяснив его поведение пристрастием к алкоголю, и порекомендовали ему "протрезветь". Некоторые пользователи сети не стали скрывать своего разочарования, обвинив актера в "пьянстве и деградации".

"Лично мне кажется, что это Ефремов болен, и не угаром, а перегаром. Наглухо", — отметил @amdn_blog.

Михаил Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине и бесплатно поставлять туда газ, чтобы откупиться от Крыма, ну, и еще сказал, что наше общество больно "милитаристским угаром". Лично мне кажется, что это Ефремов болен, и не угаром, а перегаром. Наглухо. За отца его стыдно pic.twitter.com/5aRa0aOlss — Borisenko (@amdn_blog) 6 июня 2018 г.

"Гражданин Алкаш впал в стадию деградации", — подчеркнул @ocsini.

#РИА_Видео

"Выпили по рюмке водки, нарезали какую-то колбасу": Путин рассказал, как отметил свой день рождения с Си Цзиньпином https://t.co/ucEC0VF0Ev pic.twitter.com/S3R8ZANZLb — РИА Новости (@rianru) 6 июня 2018 г.

Другие посчитали, что подобные высказывания актера могут быть связаны только с психическим расстройством.

"Искренне жаль, что карательная психиатрия не применяется у нас пока. Но из-за таких, как Ефремов, наверное введут скоро", — написал @wmk3u.

Возмутило россиян и предложение "разбираться деньгами" с Киевом. Они поинтересовались, чьи именно средства Ефремов намерен отдавать Украине.

"Своими, заработанными в перерывах между пьянками, Мишенька, и рассчитывайся, а на народное достояние рот не разевай, ты к нему никаким боком, ибо в труде замечен не был", — подчеркнула @guzaewa.

"разбираться с Украиной именно деньгами.

— Михаил Ефремов, "-СВОИМИ , ЗАРАБОТАННЫМИ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ПЬЯНКАМИ , МИШЕНЬКА , И РАССЧИТЫВАЙСЯ, А НА НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОТ НЕ РАЗЕВАЙ, ТЫ К НЕМУ никаким боком, ибо в труде замечен не был, — Людмила Гузаева (@guzaewa) 6 июня 2018 г.

"А сколько сам Ефремов вложил в этот мост? Какая его доля в инвестициях? Этой долей и не хай распоряжается. Кстати по уплате налогов бы его ещё проверить", — отметил @d_morph.

Ефремов предлагает помириться с Украиной, предоставив ей право взимания платы за проезд по Крымскому мосту. Гениальная же идея. Только пусть Украина взимает эту плату с самого Ефремова. — Голос Мордора (@spacelordrock) 6 июня 2018 г.

Также в Сети стали искать собственные альтернативные способы наладить отношения с соседней страной, например, отдав им не мост и не деньги, а самого актера с его резонансными заявлениями.

"Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост. Предлагаю отдать Украине Ефремова", — написал @RuslanOstashko.

Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост.

Предлагаю отдать Украине Ефремова! pic.twitter.com/0oX6lOeHnS — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 6 июня 2018 г.

Россияне также припомнили скандал с выступлением актера Самаре, в ходе он странно вел себя на сцене и оскорблял сидящих в зале. Они пришли к выводу, что нынешнее заявление вполне вписывается в ту манеру поведения, которую Ефремов демонстрирует в последнее время.

В марте начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за опоздания Ефремова. В конце концов актер появился на сцене, но пьяным, как утверждают очевидцы: он путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" пообещало разобраться в обстоятельствах инцидента, а сам актер пояснил, что его эпатажное поведение было частью образа.