Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл особняк (1)

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В мире | 6 июня 2018 года, 21:21

Королева Великобритании Елизавета II подарила молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл особняк в графстве Норфолк. Об этом пишет The Daily Express.

По данным издания, особняк York Cottage находится в королевском владении Сандрингем, а общая территория владения составляет 8 тысяч гектаров.

Как отмечается, рядом с особняком также расположен сад площадью в 24 гектара.

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При этом в настоящее время молодожены живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри и актрисе Меган Маркл придется вернуть часть свадебных подарков, полученных от незнакомцев и коммерческих организаций.

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Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Патриот 58 минут назад
Вот мне бы подарили хотя бы ручку от ворот этого особняка, глядишь и жизнь бы наладилась.
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