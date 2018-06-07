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В Ирландии предупредили о надвигающемся дефиците виски из-за роста мирового потребления. Об этом пишет The Irish Times.

По словам одного из магнатов индустрии Джона Теллинга, то, что залито в бочки сегодня, можно будет отправить на прилавки только через семь лет. Но если продажи будут прирастать нынешними темпами, этих запасов окажется недостаточно.

Ирландская ассоциация виски подтверждает опасения производителей, но настроена более оптимистично. По утверждению представителя организации, изначально к 2020 году планировалось удвоить продажи напитка в мире с шести до 12 миллионов девятилитровых кейсов, на данный момент планы подверглись корректировке, и к 2030 году объем продаж должен достичь 24 миллионов.

Этому должен способствовать выход на рынок продукции новых винокурен, которая «дозреет» в ближайшие годы.

Источник: lenta.ru

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