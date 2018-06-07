Роналду назвал футболистов, которые придут на смену ему и Месси
В мире | 7 июня 2018 года, 11:43
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена футболистов, которые придут на смену ему и форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает «Советский спорт».
«Что касается следующего поколения, думаю, у Марко Асенсио есть потенциал. Есть десять или 15 футболистов с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар или Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Маркус Рэшфорд или Эден Азар», — цитирует Роналду Mundo Deportivo.
Ранее двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо составил символическую сборную лучших игроков в истории.
Источник: gazeta.ru