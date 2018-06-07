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Президент России Владимир Путин сообщил, что он не настроен вводить какие-либо санкции против Латвии из-за реформы образования. Об этом он сказал, отвечая на один из вопросов в ходе "Прямой линии", которая проходит каждый год, пишет Fontanka.ru.

"Я уже сказал: введение санкций в одностороннем порядке не поможет решать проблемы, а только усугубляет их. Средства помощи должны быть такими, чтобы не усугублять положение людей. Мы ведем диалог с нашими партнерами в ЕС. Надеюсь, в конце концов им станет стыдно, что они так грубо нарушают права людей, которые живут на территории Евросоюза. Мы будем настойчиво вести работу в этом направлении, но так, чтобы не навредить нашим гражданам", – добавил он.

Кроме этого Путин прокомментировал и статус неграждан, которые проживают на территории стран Балтии.

"Что касается положения наших соотечественников - мы постоянно обращаем внимание властей прибалтийских государств на это. Трудно представить, чтобы в современном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Такое понятие, как "неграждане", никогда не существовало. Оно придумано в прибалтийских государствах, чтобы ограничить права людей, которые проживают на этой территории", - сказал Путин.

Напомним, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают полный перевод обучения в школах нацменьшинств на госязык.

Фото из Flickr/Mitya Aleshkovsky