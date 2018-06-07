Путин о запрете русского в школах Латвии: когда-нибудь им станет стыдно (83)

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В мире | 7 июня 2018 года, 14:22

Президент России Владимир Путин сообщил, что он не настроен вводить какие-либо санкции против Латвии из-за реформы образования. Об этом он сказал, отвечая на один из вопросов в ходе "Прямой линии", которая проходит каждый год, пишет Fontanka.ru.

"Я уже сказал: введение санкций в одностороннем порядке не поможет решать проблемы, а только усугубляет их. Средства помощи должны быть такими, чтобы не усугублять положение людей. Мы ведем диалог с нашими партнерами в ЕС. Надеюсь, в конце концов им станет стыдно, что они так грубо нарушают права людей, которые живут на территории Евросоюза. Мы будем настойчиво вести работу в этом направлении, но так, чтобы не навредить нашим гражданам", – добавил он.

Кроме этого Путин прокомментировал и статус неграждан, которые проживают на территории стран Балтии.

"Что касается положения наших соотечественников - мы постоянно обращаем внимание властей прибалтийских государств на это. Трудно представить, чтобы в современном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Такое понятие, как "неграждане", никогда не существовало. Оно придумано в прибалтийских государствах, чтобы ограничить права людей, которые проживают на этой территории", - сказал Путин.

Напомним, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают полный перевод обучения в школах нацменьшинств на госязык.

Фото из Flickr/Mitya Aleshkovsky

Источник: Телеканал РЕН ТВ
Комментарии 83
Ж2 часа назад
Знаешь,а он Президент.За,которого,голосовал народ.Плохой или хороший,эт не наше дело.Но он глава страны,которая не подставляет жопу,не сдаёт своих и банки,борется,за своё.А не,то,что тут сплошь и рядом проданные твари,бегающие из партии,в партию.При этом не забывая унизить русских латвии.
5
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1234562 часа назад
Позор это те,кто поддерживает геноцид русских в стране,в первую очередь!Если вы считаете,что запрещать получать образование на родном языке,детям тех кто живёт уже тут поколениями это норма,то мне с вами тупо не о чем разговаривать!
6
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Gleb Perov2 часа назад
А если из"сёмы" чтонибудь выдавить.
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