Путин рассказал о готовности новейшего оружия (8)
В мире | 7 июня 2018 года, 21:12
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о степени готовности новейшего российского оружия.
По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении, к 2019 году на службу поступит система «Авангард», а к 2020 — ракета «Сармат».
«Также есть разработки— ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. Здесь завершен этап испытания ядерной двигательной установки. Нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. Работа идет именно по плану», — подчеркнул Путин.
Путин пообещал, что оружие поступит на вооружение в срок.
Путин подчеркнул, что те, кто в это не верит, не верили и раньше, однако это не помешало России создать оружие.
Источник: Газета.ru
Ты бы о своей Родине больше думал,там вправду всё попродали,и отдали.
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Ты дебил .....а не Вася ....типа Саня .Саша или. Хер на палочке
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Оно уже давно готово, мало ни кому не покажется. Как говорил Суворов, врага надо брать не силой а умом. Россия и ее народ сильны русским духом. Ни кто ни когда не побеждал эту страну так же как и Афганистан!
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