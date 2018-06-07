Правительство Швеции одобрило запрос компании Nord Stream 2 на прокладку газопровода "Северный поток — 2" в шведской экономической зоне в Балтийском море. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg

Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до берегов Германии.

Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Процесс получения разрешений в Швеции начался осенью 2016 года. Была проведена комплексная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), что является обязательным этапом процесса получения разрешения. ОВОС и комментарии, полученные в ходе общественных обсуждений, стали основой для принятия решения о выдаче разрешения.

В Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в Дании идут по графику. Об этом сообщает Рамблер.