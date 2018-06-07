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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуации, подобные инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко, в будущем повторяться не будут. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам «прямой линии», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более, если это выносится на международную арену», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что международные журналистские организации также осудили действия украинских спецслужб, назвав их провокацией.

«Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», — добавил он.

В четверг, 7 июня, прошла очередная «прямая линия» с Путиным. В этот раз она продлилась 4 часа 23 минуты, всего поступило более 2,58 млн вопросов.