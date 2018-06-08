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Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, допустившему в недавнем интервью потерю Россией ее нескольких городов, запрещен въезд в РФ. Всего под запрет на посещение страны попали 20 эстонцев. МИД РФ принял соответствующую меру в ответ на введенный Эстонией запрет на въезд 49 российским гражданам из "списка Магнитского".

Фамилия Ильвеса оказалась в ответном списке России. Это подтвердил эстонскому изданию Postimees посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Вместе с тем пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова сказала, что МИД не станет ни опровергать, ни подтверждать эту новость. Ведомство пока не собирается разглашать список эстонцев, которым запретили въезд в Россию.

При этом перечень уже передан эстонской стороне. Как сообщили накануне в МИД РФ, в ведомство был вызван посол Эстонии, которому сообщили о закрытии въезда в Россию "ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии".

В министерстве пояснили, что этот шаг стал ответом на введенный Эстонией 29 марта "запрет на въезд 49 гражданам России из т.н. "списка Магнитского". В ведомстве подчеркнули, что уже ответили на аналогичный шаг Литвы и собираются принять аналогичные меры в отношении Латвии, "также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии".

В то же время в министерстве не назвали число эстонцев, которым запретили въезд. Впоследствии посол РФ в Эстонии Петров рассказал Postimees, что в списке 20 человек.

Как выяснило затем издание, среди них помимо Ильвеса оказались журналист Айнар Рууссаар, общественные деятели Сергей Метлев, Евгений Криштафович, Игорь Копытин, председатель Свободной партии Эстонии Андрес Херкель, заместитель председателя EKRE Урмас Рейтельманн и главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски.

Ильвес в интервью украинскому изданию "Европейская правда" 4 июня заявил, что, если Россия атакует Эстонию, она потеряет "Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге". В петербургском Законодательном собрании эти слова назвали идиотизмом и абсурдом.