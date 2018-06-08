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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые станет отцом, сообщает «Советский спорт».

По информации клубного журналиста Изабелли Хуршудян, болельщики «Вашингтона» уже поздравили семью Овечкина с ожидаемым пополнением в семье.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2018. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды. Таким образом, подопечные Барри Тротца стали обладателями Кубка Стэнли.