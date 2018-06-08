На Украине нашли новое месторождение газа (7)

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В мире | 8 июня 2018 года, 11:36

Компания «Укргаздобыча» заявила, что в Харьковской области Украины открыто новое месторождение газа.

«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении пресс-службы. Компания сообщила, что вела разведку углеводородов в этой местности около полутора лет.

В 2016 году украинские геологи обнаружили на северо-западном шельфе Черного моря близ Одесской области крупное месторождение газа. Минимальный объем месторождения оценивался в 40 млрд кубометров, из которых наличие 35 млрд кубометров было подтверждено сразу. Российские СМИ сообщили, что на самом деле речь идет залежах нефти и газа около острова Змеиный в Черном море, обнаруженных еще в 80-х годах прошлого века.

Эти залежи стали причиной судебной тяжбы Украины с Румынией. Международный суд в Гааге присудил Киеву только 12 морских миль вокруг острова, остальная часть месторождения отошла Бухаресту.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 7
Якь2 часа назад
Значит удалось нелегально подключиться к российской трубе, теперь будут качать а проверять на своей территории запретят. Опять обули Газпром.
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59 минут назад
Ну ты тупоооой!А газопровод из Украины в Латвию за свой счет проложишь?
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ха ха1 час назад
Байденский сынок подсевший на героин, конечно в совете директоров? Или единственный владелец?
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