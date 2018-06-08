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Компания «Укргаздобыча» заявила, что в Харьковской области Украины открыто новое месторождение газа.

«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении пресс-службы. Компания сообщила, что вела разведку углеводородов в этой местности около полутора лет.

В 2016 году украинские геологи обнаружили на северо-западном шельфе Черного моря близ Одесской области крупное месторождение газа. Минимальный объем месторождения оценивался в 40 млрд кубометров, из которых наличие 35 млрд кубометров было подтверждено сразу. Российские СМИ сообщили, что на самом деле речь идет залежах нефти и газа около острова Змеиный в Черном море, обнаруженных еще в 80-х годах прошлого века.

Эти залежи стали причиной судебной тяжбы Украины с Румынией. Международный суд в Гааге присудил Киеву только 12 морских миль вокруг острова, остальная часть месторождения отошла Бухаресту.