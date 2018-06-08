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Письмо принцессы Дианы выставлено на аукцион RR Auctions в Бостоне, сообщает Daily Mail. В нем принцесса в шутку просит прислать ей медаль в честь 30-летия.

Стоимость послания оценивается в 1,5 тысячи долларов. Письмо написано в июле 1990 года в ответ на поздравление модельера Брюса Олдфилда с 29-летием. В нём Диана благодарит его за подаренный дизайнерский свитер и шутливо просит достать ей медаль на 30-летний юбилей. В послании, помимо подписи, присутствуют смайлик и значки в виде поцелуев. Олдфилд известен тем, что долгое время создавал вечерние наряды для леди Ди.

Кроме того, на аукцион выставлены семейные рождественские открытки и фотографии принцессы вместе с мужем принцем Чарльзом и детьми — Уильямом и Гарри. Аукцион пройдет 12 июня.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Принц Гарри в день свадьбы подарил Меган Маркл кольцо своей матери Дианы.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com