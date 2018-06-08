В мире |

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось", — сказал он в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Глава МИД добавил, что "за пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером", но "есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать".

По словам Мааса, выход Вашингтона из соглашения по климату, договоренностей с Ираном по ядерной программе и введение пошлин — односторонние решения, которые вредят Европе. Он подчеркнул, что Трамп "сознательно идет на это".

Маас также раскритиковал американского президента за то, что тот преследует курс, ставящий США выше всех других стран.

"Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее", — добавил министр.

На фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном Маас призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству и приветствовал идею создания европейского совета безопасности. "Нам нужны преобразования, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", — отметил он.

Источник: ria.ru

Фото: Tvabutzku1234