В Норвегии объевшийся шоколадом белый медведь застрял в окне отеля (1)
В мире | 8 июня 2018 года, 14:09
В норвежском Шпицбергене голодный белый медведь забрался на склад отеля, объелся шоколадом, разбил бутылки с вином, а при попытке выйти застрял в окне, сообщает Daily Mail.
Животное обнаружила сотрудница отеля Radio Adventure Hotel. Дверь, через которую медведь проник в помещение, захлопнулась, испуганный зверь в панике начал бить окна и застрял в последнем.
Женщина вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, медведь самостоятельно вырвался из ловушки и убежал к морю.
Источник: ria.ru
Гульнул на славу.
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