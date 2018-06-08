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Власти Канады сделали важный шаг к декриминализации употребления марихуаны, которую пока что в стране можно использовать только в медицинских целях.

Верхняя палата канадского сената полгода рассматривала законопроект, разрешающие употребление марихуаны. В результате сенаторы 56 голосами проголосовали за ее легализацию, 30 сенаторов были против.

В законопроект внесено несколько поправок, он возвращен в палату общин для повторного рассмотрения.

Законопроект разделяет ответственность между федеральными и региональными властями. Федеральный центр будет регулировать производство, а решения о том, как продавать марихуану и можно ли будет курить ее в общественных местах, будут принимать местные власти.

Канадцам в случае принятия закона разрешат выращивать дома до четырех растений конопли. 30 граммов марихуаны можно будет иметь при себе для личного пользования.

В то же время тех, кто без лицензии попытается продавать марихуану, ждут серьезные штрафы. Строгие наказания предусмотрены также для тех, кто дает ее подросткам или водит машину под действием наркотика.

Источник: bbc.com