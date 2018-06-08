В мире |

Известный британский режиссер Гай Ричи снял ролик, который посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. Напомним, турнир стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

В ролике показана небольшая история русского мальчика Андрея, который с помощью футбольного мяча дает отпор дворовым гопникам. В клипе рассказаны истории знаменитых футболистов: англичанина Гарри Кейна, бразильца Неймара, немца Месута Озила и француза Бенджамина Менди. Кроме того, эпизодические роли в ролике сыграли россиянин Федор Смолов, испанец Давид де Хеа, французы Тьерри Анри и Патрис Эвра, а также американская теннисистка Серена Уильямс.