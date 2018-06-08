В мире |

Знаменитый американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден (Anthony Bourdain) покончил с собой. Об этом сообщает CNN.

Тело 61-летнего мужчины нашли в номере отеля во Франции. Бурден находился в Страсбурге: он работал над съемкой новой части сериала «Неизведанные края» (Parts Unknown) для телеканала CNN.

«С необыкновенным сожалением мы подтверждаем факт смерти нашего друга и коллеги Энтони Бурдена… Его таланты никогда не переставали нас удивлять, и мы будем очень скучать по нему», — говорится в сообщении кабельного телеканала.

Бурден родился в 1956 году в Нью-Йорке. Мужчина считался одним из самых авторитетных поваров в мире: он вел несколько передач о кулинарии и путешествиях. Кроме того, Бурден прославился благодаря популярной книге «О еде: строго конфиденциально».