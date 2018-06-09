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Канцлер ФРГ Ангела Меркель от имени стран G7 заявила в Квебеке, что Россия не выполнила необходимые условия и о ее возвращении в формат говорить слишком рано. Она подчеркнула, что Евросоюз не согласен с предложением президента США Дональда Трампа разрешить Москве участие в заседаниях "большой семерки". Об этом сообщает Reuters.

"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не произойдет, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой. Как мне кажется, важно, чтобы бы мы не согласились на меньшее достигнутого в прошлом году", — заключила Меркель.

Она добавила, что пока рано говорить о том, смогут ли лидеры G7 выпустить совместное заявление по итогам встречи. Меркель отметила, что, если оно все-таки будет, это станет подтверждение того, что страны смогли договориться.

Агентству удалось выяснить, что страны-участницы уже одобрили совместный план действий. Они согласились «делиться информацией и работать с провайдерами и компаниями в соцсетях для того, чтобы предотвращать вмешательство других стран в выборы».

Пред началом встречи G7 Дональд Трамп порекомендовал "вернуть Россию за стол переговоров".

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил его, что итоговое соглашение на саммите G7 в канадском Квебеке может быть подписано и без участия США, если Трамп не пойдет на уступки. Он заявил, что страны G7 не допустят гегемонии в мировой экономике. Объектом его претензий являются пошлины, веденные в США с 1 июня на ввоз стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики.

Фото из Flickr/Number 10