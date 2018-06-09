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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток — 2" никак не повлияет на экономику страны, так как он никогда не будет построен. Слова украинского лидера приводит издание "Гордон".

"Я считаю, что "Северный поток — 2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Ведь его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить", — сказал Порошенко во время встречи со студентами киевского университета.

Также он добавил, что "Северный поток — 2" является "политиканским" проектом, который не рассчитан на получение каких-либо экономических выгод.

Однако, по его словам, постройка газопровода принесет Украине убытки в размере 3 млрд долларов. Порошенко отметил, что примерно такую сумму украинские власти тратят на оборону страны. Президент заключил, что строительство "Северного потока — 2" рассчитано на то, чтобы лишить Украину "денег на финансирование обороны".

В мае нынешнего года Порошенко призвал остановить "Северный поток — 2".