"Голден Стэйт" в шестой раз стал чемпионом НБА
Warriors Sound LIVE in Cleveland -- LISTEN NOW to Postgame Celebration: https://t.co/T7xX5Xm27w pic.twitter.com/elt2466LnN— Laurence Scott (@LaurenceScott) June 9, 2018
Встреча завершилась со счетом 108:85. Самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Трипл-дабл оформил Кевин Дюрант — 20 очков, 12 подборов, 10 передач.
Back-to-Back Champs, Back-to-Back #NBAFinals MVP. Congrats @KDTrey5 !!!#StrengthInNumbers— Golden State Warriors (@warriors) June 9, 2018
Finals Averages:
28.8 points
10.8 rebounds
7.5 assists pic.twitter.com/ePTZam47Jq
Таким образом, "Голден Стэйт" выиграли серию — 4-0 и стали чемпионами в шестой раз. "Уорриорз" и "Кавальерс" в четвертый раз подряд представляли свои конференции в финале.
В предыдущие три сезона дважды чемпионом стал "Голден Стэйт" (2015, 2017), один раз — "Кливленд" (2016).
Фото из Flickr/Daniel Herring