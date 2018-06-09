Warriors Sound LIVE in Cleveland -- LISTEN NOW to Postgame Celebration: https://t.co/T7xX5Xm27w pic.twitter.com/elt2466LnN — Laurence Scott (@LaurenceScott) June 9, 2018

"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче финала плей-офф и стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Встреча завершилась со счетом 108:85. Самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Трипл-дабл оформил Кевин Дюрант — 20 очков, 12 подборов, 10 передач.

Таким образом, "Голден Стэйт" выиграли серию — 4-0 и стали чемпионами в шестой раз. "Уорриорз" и "Кавальерс" в четвертый раз подряд представляли свои конференции в финале.

В предыдущие три сезона дважды чемпионом стал "Голден Стэйт" (2015, 2017), один раз — "Кливленд" (2016).

Фото из Flickr/Daniel Herring