Мадридский "Реал" предложил форварду Криштиану Роналду улучшенный контракт с зарплатой в 32,5 млн евро, сообщает "Советский спорт"

По информации Cadena Cope, базовый оклад будет составлять примерно 25 млн евро. Также португальцу предлагаются различные бонусы: 2 млн евро он получит за победу в Лиге чемпионов, 1,5 млн евро — за первое место чемпионата Испании, 1 млн евро — за выигранный "Золотой мяч" и 1 млн евро — за Кубок Испании.